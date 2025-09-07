夏立平答中評：閱兵彰顯中國捍衛和平決心

地面突擊方隊以磅礴的氣勢和先進的裝備亮相閱兵現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 陳思遠）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在京舉行，中共中央總書記、中華人民共和國主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱部隊。同濟大學中國戰略研究院副院長夏立平教授接受中評社記者採訪時表示，此次閱兵傳遞出中國堅持和平發展、維護國際秩序、反對歷史虛無主義的明確信號。



針對習近平總書記重要講話中關於解放軍使命任務的論述，夏立平指出，這明確了兩個方面的要求：一是中國人民解放軍的發展目標，即加快把人民軍隊建設成為世界一流軍隊；二是中國人民解放軍在新時代的三大使命任務，即堅決維護國家主權、統一和領土完整，為中華民族偉大復興提供戰略支撐，並為促進世界和平與發展作出更大貢獻。他強調，中華民族偉大復興包括實現台灣回歸在內的祖國完全統一，解決台灣問題是解放軍三大使命任務的重要組成部分。



從兩岸關係角度來看，夏立平認為習近平總書記的講話傳遞了三個清晰信號：



第一，講話中向全國參加過抗日戰爭的老戰士、愛國人士和抗日將領，以及為抗戰勝利作出貢獻的海內外中華兒女致以崇高敬意。台灣同胞和愛國志士為抗戰勝利及台灣光復作出了重要貢獻，這明確體現了一個中國原則是全體中華兒女的共同立場。



第二，中華民族偉大復興是歷史大勢，國家統一是民族復興的必然要求。中國人民抗日戰爭歷時14年並最終取得完全勝利，展現出中華民族的強大凝聚力和反抗外來侵略的堅定意志。這一光榮傳統和歷史經驗，為實現民族復興和國家統一注入強大動力。



第三，中國人民解放軍要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一和領土完整。此次閱兵展示的國防和軍隊現代化建設成就，清晰表明中國有決心、有能力維護國家核心利益，也讓台灣民眾更加認識到統一是不可阻擋的歷史潮流。



夏立平還提到，習近平總書記將抗戰時期的“正義與邪惡”“光明與黑暗”框架，轉化為當代國際關係中的“和平與戰爭”“對話與對抗”“共贏與零和”抉擇，體現出對時代主題的深刻把握。當前世界雖以和平與發展為主題，但仍存在衝突風險與零和思維。中國堅持和平發展、推動對話協商、追求互利共贏，是對正義與光明價值的當代踐行。