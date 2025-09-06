且十：柯文哲仍是賴清德手上的燙手山芋

柯文哲案走到這一步，已經超出賴清德的控制能力。 中評社香港9月6日電（作者 且十）5日，台北地院裁定，前民眾黨主席柯文哲以新台幣7000萬元交保，限制住居、出境出海，並實施科技監控，穿戴電子腳鐐以及監控的手機器材。



去年8月30日，北檢以“京華城”案搜查民眾黨前主席柯文哲住家和民眾黨黨部，柯文哲遭羈押禁見。柯文哲被關押一年多，其間經歷父親因病去逝的失親之痛、本人因病手術的傷痛，但柯文哲自述，這一年被關在台北看守所三坪大房間，換了9個“牢友”，睡在馬桶邊，衹有點名時候會開個小小窗口，只能趴在地上透過送飯窗口聽聲音、看不到人，陽光也照不進來。



柯文哲曾在庭審時痛斥檢察官，要他們轉告賴清德，柯文哲決不投降。



台北地院開庭無數次，北檢一直拿不出能一槍斃命的證據，社會上早有“押人取供”的批判之聲。事實上，北檢辦柯文哲確有政治辦案之嫌，在沒有證據的情況下羈押柯文哲，一路用媒體放話被諷為“媒體辦案”，數次駁回交保申請，無限制擴大辦案造成涉案者眾，甚至污蔑柯文哲看黃碟，真是各種手段無所不用其極。



北檢到底掌握多少證據，接下來還要繼續看法庭攻防。但是，柯文哲是賴清德手上一個燙手的山芋，已經是一個不爭的事實。

