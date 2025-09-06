特朗普將美國防部更名為戰爭部 意圖遭疑

特朗普簽署行政令，將國防部更名為戰爭部 美聯圖 中評社華盛頓9月5日電（記者 余東暉） 美國總統特朗普5日簽署行政命令，將美國國防部更名為戰爭部。該指令將“戰爭部”定為二級名稱，以此避免聯邦機構正式更名需要美國國會的批准。



這等於五角大樓回到了1947年之前的名稱。美國總統華盛頓於1789年設立戰爭部，一直持續到1947年，後由時任總統杜魯門重組，1949年，戰爭部更名為國防部，以反映二戰之後美國國防由強調戰爭轉向防禦。



特朗普強調更名的意義在於恢復美國能夠“贏得戰爭”的往日榮光。他在簽署行政令的儀式上說：“我們贏得了第一次世界大戰，我們贏得了第二次世界大戰，我們贏得了之前和期間的一切。然後我們決定覺醒，改名為國防部。”



第二任就職以來在五角大樓推行反“政治正確”或“覺醒”的特朗普直言，改名就是為了恢復五角大樓的本意--打贏戰爭。“我們本來可以贏得每一場戰爭，但我們真的選擇了非常政治正確或覺醒，我們只是永遠戰鬥。”特朗普在“戰爭部長”赫格塞斯和參謀長聯席會議主席凱恩的陪同下說道，“我們非常強大，但我們從未為勝利而戰。我們只是沒有為勝利而戰。我們本可以迅速贏得每一場戰爭···我認為戰爭部發出了一個信號。”