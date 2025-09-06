黎巴嫩解除真主黨武裝會成功嗎？

中評社北京9月6日電／黎巴嫩內閣5日召開會議，批准由軍方提出的解除真主黨武裝的方案。分別隸屬真主黨及其盟友政黨的5名部長退出會議，以示抗議。真主黨支持者當天號召舉行大規模示威。黎巴嫩解除真主黨武裝的進程因何而起？各方持何態度？這一進程未來可能如何發展？



解除真主黨武裝進程因何而起



新華社報導，真主黨是黎巴嫩什葉派政黨，在1982年抵抗以色列對黎巴嫩的入侵中起家。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，真主黨不時襲擊以色列北部，策應在加沙地帶與以軍作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。以軍通過空襲和炮擊黎南部目標實施報復。2024年11月，以色列同黎巴嫩達成停火協議，但此後以色列仍以打擊真主黨為由，在黎南部邊境據點保留駐軍，並且頻繁空襲黎境內其認定的真主黨目標。



今年以來，美國不斷向黎巴嫩政府施壓，要求黎方在一定期限內解除真主黨武裝。6月中旬，美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使湯姆·巴拉克到訪黎巴嫩，向黎政府送交一份美方關於解除真主黨武裝的方案。據媒體披露，美方方案要求黎政府在今年年底前完全解除真主黨武裝；如黎方照做，則美方將逐步要求以色列停止襲擊黎巴嫩並從黎南部撤軍，且最終可由美方牽頭籌集資金支持黎巴嫩重建。



黎巴嫩國家研究中心主任阿德南·布爾吉認為，美國和以色列視真主黨為伊朗盟友，以色列持續打擊真主黨和美國要求解除真主黨武裝是美以協作之舉，目的是進一步削弱“伊朗主導的地區反美反以力量”。

