阿努廷當選泰國總理三問

中評社北京9月6日電／新華社報導，泰國國會下議院5日舉行會議投票選舉新總理，自豪泰黨黨首阿努廷·參威拉軍獲得過半數議員支持，當選泰國第32任總理。阿努廷是誰？他當選後各方如何表態？接下來將如何組閣？



阿努廷是誰



阿努廷1966年9月出生於曼谷，現任自豪泰黨黨首。其父差瓦拉·參威拉軍曾在2008年短暫擔任泰國看守政府總理。



阿努廷1996年作為外長顧問步入政途，先後在他信政府時期擔任公共衛生部副部長、商務部副部長，在巴育政府時期擔任副總理兼公共衛生部長。他從2012年起擔任自豪泰黨黨首。過去幾年，他因主導泰國公共衛生體系建設、防疫政策及推動醫用大麻合法化而廣為人知。



2023年大選後，阿努廷領導的自豪泰黨加入執政聯盟，成為執政聯盟內的第二大黨。今年6月中旬，時任泰國總理佩通坦同柬埔寨參議院主席洪森關於泰柬邊境局勢的通話錄音流出並引發爭議後，阿努廷率自豪泰黨退出原執政聯盟並宣佈辭去內閣職務。



8月29日，佩通坦因憲法法院裁定違憲被解除總理職務後，阿努廷憑藉靈活的政治手腕與跨黨協調能力，迅速成為新總理熱門人選。



各方如何表態



9月3日，在國會下議院擁有最多席位的人民黨宣佈，決定支持阿努廷出任新總理，但前提是新政府必須在4個月內推動修憲並解散國會，為重新大選鋪路。

