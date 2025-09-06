黎巴嫩內閣批准軍方解除真主黨武裝方案

中評社北京9月6日電／黎巴嫩內閣5日召開會議，批准由軍方提出的解除真主黨武裝並將所有武器收歸國家管控的方案。



新華社援引黎巴嫩國家通訊社報導，黎新聞部長保羅·莫爾科斯會後告訴媒體記者，內閣已審議並通過軍方提案，但決定對具體內容及相關討論予以保密。莫爾科斯表示，軍方將根據現有後勤、財政和人力資源開始執行該方案，並按月向內閣提交進展報告。



莫爾科斯同時強調黎巴嫩將繼續遵守與以色列的停火協議，並指責以色列多次違反協議。



報導說，分別隸屬於真主黨及其什葉派盟友阿邁勒運動的5名部長當天因不滿該方案退出內閣會議。



黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆多次重申拒絕解除武裝，敦促黎政府將真主黨等“抵抗力量”納入國家防務計劃以強化國家主權。5日內閣作出決定後，真主黨支持者呼籲舉行大規模示威，誓言抵制交出武器。鋻於可能出現的不穩定局勢，黎軍方向多個地區增派部隊。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時襲擊以色列北部，策應在加沙地帶與以軍作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。以軍通過空襲和炮擊黎南部目標實施報復。2024年11月，以色列同黎巴嫩達成停火協議。此後，以軍仍頻繁空襲黎南部乃至首都貝魯特。