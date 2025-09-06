賴清德基隆座談　多名綠地方要角缺席

中評社台北9月6日電／賴清德6日上午赴基隆市七堵慶濟宮參拜，並借廟方的會議室與基隆市的黨公職進行座談。



中時新聞網報導，民進黨祕書長徐國勇會前受訪時表示，下鄉第一站選擇基隆慶濟宮，是因為媽祖保祐台灣“四時無災、八節有慶”，這次打算從台灣頭走到台灣尾，台灣頭就是在基隆，所以從基隆出發是最好的契機。



另外，參與連署呼籲民進黨主席賴清德正視大罷免後危機的基隆市議員張之豪表示，黨中央已經有很多的調整，“行政院”也改換了新戰鬥隊型。希望能討論細節如何實施，並協助有效地宣傳。



民眾黨籍的邱佩琳也以基隆市副市長的身分，陪同賴清德上香參拜，談到北院裁定柯文哲得以7000萬元交保，但柯說還要再思考兩天。邱佩琳表示，基隆有很多市政都需要“中央”的協助，希望賴清德能夠給予基隆最大的幫忙，她專心市政，不討論民眾黨的黨務。



這次的座談是民進黨中央下鄉巡迴的第一站，但前祕書長林右昌及前“立委”蔡適應都沒有出席，目前林右昌人還在大阪參觀世博會。民進黨基隆市黨部主委林明智表示，這次主要是民進黨中央邀請黨內民代及社團人士進行交流，因此僅有邀請現任的黨職及公職人員，外界不需有過多聯想。



另外，基隆市議會議長童子瑋因為已有既定日本吳市貴賓參訪議會的行程，因此也沒有出席這次的座談。