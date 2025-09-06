陳佩琪承認“錢用罄”　要向柯媽、柯美蘭借

中評社台北9月6日電／台北地院昨日裁定因京華城案關押1年的前民眾黨主席柯文哲，以7千萬元交保，但柯表示須再行深思，昨沒有辦理交保。柯文哲妻子陳佩琪今日發文透露，昨天已將5千萬匯入先生的保釋金專戶中，家中可動用的錢都已用罄，已再跟柯美蘭醫師和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2千萬。



中時新聞網報導，陳佩琪發文先是提到，這一年偶爾會在送菜時順便寄錢給柯文哲，但先前在法庭上第一次聽到“錢卡”這名詞，後來委任律師曾轉告說，“妳先生要我轉告，要跟妳對不起，最近他花錢太兇了！”當時自己聽了一頭霧水，確實在生日前夕寄了幾千塊給丈夫，但根本不知道花多少錢、又剩下多少，“後來答案在法庭上揭曉，原來他的室友很多是除了北所發的一套內衣褲外，就沒錢再買任何日品了，甚至連買床棉被的錢都沒有，遇這種情況，他就會用自己的‘錢卡’幫他們買。”



接著，陳佩琪提到，現在證人也都問完了，還是要跟年初一樣的7千萬交保，對於這種奇特司法要如何處置，從周五下午起律師會接續到北所和柯文哲律見溝通，“謝謝大家關心他、一直詢問我他的想法，但我也無法回答，我們家屬這一年都被當跟京華城案有關的證人或共犯，全部被禁見中。”



談到交保金一事，陳佩琪表示，昨天已將5千萬匯入先生的保釋金專戶中了，其中3千萬是先前返還的，2千萬是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄，已再跟柯美蘭醫師和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2千萬，“也會請律師轉告先生不論是跟誰借來的錢，我會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。”