不想欠人情　柯文哲堅持錢要柯家湊

中評社台北9月6日電／台北地院審理京華城案，昨日裁定前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，但柯稱須再深思，未辦理交保。民眾黨“立院”黨團主任陳智菡今天透露，柯文哲妻子陳佩琪有說，“真的不夠的話，不排除抵押房子，總之這個錢要從柯家湊。”



中時新聞網報導，陳智菡上午接受媒體聯訪時透露，7000萬真的不是一筆小數字，上一次7000萬交保金是柯家自籌4000萬，另外3000萬由現任黨主席黃國昌還有很多友人協助，柯短暫交保期間他就很擔心，認為說欠人家3000萬要怎麼還？其實他當時一再跟妻子陳佩琪說要想辦法還人家，不要拖太久。



陳智菡也提到，其實柯文哲之前就已經很明確告訴陳佩琪，不管怎樣，這個錢一定要柯家自己出，不管是柯媽、柯美蘭能夠籌措出來的費用，昨天包括賣農地多了2000萬，陳佩琪已經匯5000萬進去北院帳戶了，剩下2千萬元看柯家的親友還能夠籌措到多少，柯文哲非常不想欠民眾黨或是朋友人情。



陳智菡表示，如果在這次交保時間比較長，這個錢都要壓在北院裡面，錢多久才能還人家，柯文哲心中有一把尺，到底星期一能夠籌措多少錢，律師也會進去跟柯溝通，“無論如何我們還是希望柯文哲可以趕快出來，12月要言詞辯論了，柯現在被羈押禁見，每一次律師能給的資料很有限，且裡面燈光灰暗，只能趴在地上去研讀律師所給的資料，柯是手腳被綁著一年打訴訟的，如果檢察官要有良心，就應該要放棄抗告，而不是讓柯在看守所、候審室來來回回，連基本準備時間都沒有。”



陳智菡提到，第一次交保總共也是7千萬，當中3千萬是柯家中的，這次多的2千萬，是從柯爸給柯文哲的新竹農地賣掉的，所以原本的3千萬加上賣農地的2千萬，總共5千萬，“陳佩琪其實也有說，如果真的不夠的話，不排除抵押房子，總之這個錢就是要從柯家湊”。



陳智菡也說，陳佩琪請她轉告，非常感謝所有好朋友，不管是黨公職或是支持者，非常熱心想要用捐款方式幫忙柯文哲，但柯非常有骨氣，堅持這一點是他的原則。