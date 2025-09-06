還有年輕人支持民進黨嗎？街訪台大生回應驚人

中評社台北9月6日電／賴清德日前出席“2025國務青旗艦營”向學生喊話，從創黨至今年輕人一直都支持著民進黨。然而《美麗島電子報》公布的8月“國政民調”，最新的民調數據卻顯示，賴清德的施政滿意度僅有31%，甚至低於民進黨的33.1%支持度。《高級酸新聞台》前往台大街訪，有學生表示，對賴清德的印象是台南市市長，後面就好像沒什麼政績，感覺就好像蠻一般的。



中時新聞網報導，《高級酸新聞台》主持人李珮瑄前往台大街訪，一位男同學直言，“我不喜歡他”。另外一位男同學則說，“我覺得他運氣不好，可能大罷免還遇到水災等等的，所以他可能就做爛了，但期待他做得更好。我覺得，就是他‘外交′方面，可以再強硬一點，就是感覺都賣掉了。”



還有一位男同學表示，“他講話沒有蔡英文那麼圓融，不同黨上面的意見的話，他是講話比較尖銳一點。大罷免這個不是問題，主要是一些連署的團體，他們做了一些行為，可能在網路上招黑這樣子，然後這些招黑可能連帶導致民進黨、甚至是賴清德他們本身的民調往下掉。”李珮瑄問，你是否認同年輕人都還是一直站在民進黨這邊？該位男同學說，“我是不認同啦，因為我大一，然後我之前的高中，我認為我們學校其實比較多的支持者是國民黨，甚至是民眾黨的。”



有一位男同學直言，“我是覺得民進黨現在做蠻爛的，他們好像是為了自己的利益，像是罷免，我就覺得沒有很必要這樣子，民生的基礎要給弄好。”另外一位男同學則認為，“印象是台南市市長，後面就好像沒有什麼政績，感覺就好像蠻一般的。應該大部分的人還是對他不是很滿意吧，他如果有政績能幫助台灣，應該會讓年輕人更喜歡他吧。”



還有兩位同學也提出他們的看法，“年輕人應該都比較有自己的想法，應該是看在施政的內容之類的，就是比較務實層面的”、“應該沒有偏民進黨吧，像我就還好。我們同學比較多思考議題，像是最近那個核能，大家都有去投，我們幾乎都是投支持。”