台中白營議員號召小草8日北上迎接柯文哲

中評社台北9月6日電／台北地院裁地民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，但柯透過律師表示，需再深思，下周一再決定是否交保。台中市議員江和樹6日喊話柯文哲應替媽媽、妻子著想，直言外面誰在害他，他都不清楚，先出來才能處理事情，江和樹說，周一會號召一票小草北上迎接柯文哲，“不要讓我們失望好嗎？”



中時新聞網報導，江和樹表示，柯文哲現在還顧慮著民眾黨，但柯不用煩惱啊，民眾黨近1年在主席黃國昌帶領之下，大家都很團結，最重要的，“你先回來好嗎？你先回來好嗎？你先替家人包括媽媽、妻子著想，大家都替你擔心成這樣，你先冷靜。”



江和樹提到，民眾黨的支持者，不管颳風下雨或艷陽高照，都站在街頭捍衛柯文哲，喊“柯文哲是清清白白”，大家知道他要回來，每個人心情都很高興。



江和樹感嘆說，柯文哲這個牛脾氣，但一定要切記，台灣的司法、民進黨政府不可能放過他，柯有一群支持者站在街頭，都不是民眾黨的，高達8成是無黨籍，為何願意站出來？因為看不過去司法為何變成這樣。



江和樹話鋒一轉指出，台灣是“民主國家”，當初民進黨在捍衛台灣民主，現在卻在傷害台灣民主，不是嗎？江和樹向柯文哲喊話，“周一一定號召一票人北上，迎接你回來，不要讓我們失望好不好？為我們的未來及台灣的未來想一想，在裡面無法打官司，1年來無法得知外界資訊，誰在害你，你都不清楚，要出來才能處理事情。”