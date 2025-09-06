柯文哲交保　吳子嘉：藍白合　民進黨大敗將至

中評社台北9月6日電／民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押1年，台北地院5日裁定以7000萬元交保，柯文哲表示需再深思，下周一再做決定。媒體人吳子嘉表示，如今風向是對民進黨不利的方向吹，對藍白合則是有利的方向。民進黨的敗勢已經開始形成，他已經看到“於無聲處聽驚雷”，民進黨大敗的前夕已經來臨了。



中時新聞網報導，吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，就整個事實上的偵查資料而言，柯文哲押不下去、也判不下去，但還是有可能會被重判，因為在被重判的情況之下，會變成柯文哲另外一個新人生的開始。他認為，這個人生是柯文哲奮戰的人生，會鞏固藍白合，所以是一個非常重要的一個決定。



吳子嘉接著表示，賴清德開始要全台走透透，要在各地開講，他要面對藍白合變成一個結構，若這個結構被鞏固得越牢，現在就可以預估，未來賴清德面臨這種鞏固、堅固的藍白合，賴清德要獲得勝選的可能性或機會，不是很大。



吳子嘉甚至認為，有一件事情不會改變，就是形勢比人強，拔草觀風向，風往哪裡吹、風從哪裡來，如今風向是對民進黨不利的方向吹，對藍白合則是有利的方向。民進黨的敗勢已經開始形成了，會往下一直走，他在安靜的地方，已經看到了“於無聲處聽驚雷”，民進黨大敗的前夕已經來臨了。