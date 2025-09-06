能否參選黨主席？羅智強：我百分之百有資格

中評社台北9月6日電／國民黨主席改選腳步逼近，至今明確表態參選者已有9人；其中一人為現任“立委”羅智強，他今日在臉書發文談到，被“立法院”同仁問到“參選黨主席資格的問題”，因此正式向大家說明相關規定，“我有參選資格，但尊重主席朱立倫認定！”



中時新聞網報導，即將結束日本訪問行程的羅智強，今發文指出，昨晚間和兄弟姊妹們難得歡聚，一起分享面對大罷免的甘苦，聚會席間，有人問起關於他參選黨主席資格的問題，也一五一十說明相關規定與“慣例”。



因此羅智強今也在臉書談到，依照國民黨主席選舉辦法，具備下列三種資格之一即可參選，也就是指定中央常務委員、中央評議委員、中央委員；他說，自己有“指定中常委”的身分，和“中評委”的資格，所以，當媒體詢問有無參選黨主席資格時，自己回答“我百分之百有資格，但由黨中央認定。”



羅智強續說明第一，“指定中常委”，自己於9月1日就任“立法院”黨團第四任書記長，依“慣例”，本屆歷任書記長皆為指定中常委，理應具備此身分，這也是宣布參選的依據，雖然自己主張在9月1日就職時已自動取得身分，但如果朱主席最終否決、駁回登記，仍會尊重。



羅智強說明第二，“中評委”，依“慣例”，符合以下四種條件之一，即可獲頒中評委，也就是國民黨執政時的政務官、國民黨一級黨務主管、“立法委員”、對國民黨有重大貢獻，而自己曾任“總統府”副秘書長，為特任政務官、曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓、是現任“立委”、同時是現任書記長、輔選馬英九二次勝選，多次全台輔選，因此他說完全具備受頒中評委的資格，然而，頒不頒中評委，始終是黨主席的權力，即便有完整資歷，最後仍會尊重朱主席的決定。



最後，羅智強強調，會平常心面對，既然決定參選，就會全力以赴，但心情非常平靜，因為這一屆黨主席，本質上是任務型主席，核心任務就是為2028國民黨“總統”候選人開路。