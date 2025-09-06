美就業數據惡化　美聯儲或開啟新一輪降息

中評社北京9月6日電／美國勞工部5日公佈的非農業部門就業數據大幅弱于市場預期，導致當天美股和美元指數大幅下跌。就業數據惡化同時強化了市場對美聯儲降息的預期，分析人士預計美聯儲或于9月開啟新一輪降息。



新華社報導，勞工部數據顯示，8月，美國失業率較上月上升0.1個百分點至4.3%，創近4年來新高；非農就業人數僅增加2.2萬，較7月修正後的7.9萬大幅下降，並遠低於市場預期。



此外，美國自動數據處理公司4日公佈的數據顯示，美國8月私營部門就業人數增加5.4萬人，大幅低於市場預期的6.8萬人，也顯著低於7月修正後的10.6萬人。



上述就業數據均表明近期美國勞動力市場趨於疲軟。受此影響，5日紐約股市三大股指全線下跌，美元指數和美國長期國債收益率大幅下跌，市場對美國經濟增長勢頭放緩的擔憂加劇，推動黃金期貨價格大幅上漲。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具5日晚公佈的數據顯示，勞動力市場疲軟增強了市場對美聯儲在9月貨幣政策會議上降息至少25個基點的預期，同時不排除降息50個基點的可能性。



美國市場預測平台“卡爾希”網站預測，目前美聯儲9月降息至少25個基點的可能性為99%。



勞工部發佈就業數據後，美國總統特朗普當天在社交媒體上再次發文稱，美聯儲主席鮑威爾早就應該降息。

