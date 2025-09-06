泰國新當選總理阿努廷公布多名內閣部長人選

中評社北京9月6日電／央視新聞報導，當地時間9月6日，泰國新當選總理阿努廷在自豪泰黨黨部公布了三位內閣部長人選，包括：財政部長埃克尼迪、外交部長西哈薩克和能源部長阿塔蓬。



阿努廷2012年當選自豪泰黨黨首，曾在巴育政府中擔任副總理兼公共衛生部長，在賽塔政府和佩通坦政府中擔任副總理兼內政部長。今年6月，自豪泰黨退出為泰黨領導的執政聯盟。總台記者獲悉，當地時間9月6日，泰國新當選總理阿努廷在自豪泰黨黨部公布了三位內閣部長人選，包括：財政部長埃克尼迪、外交部長西哈薩克和能源部長阿塔蓬。



