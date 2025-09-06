國防部更名為“戰爭部”　特朗普用意何在？

中評社北京9月6日電／美國總統特朗普5日簽署一項行政令，決定恢復美國國防部歷史舊稱，將其更名為“戰爭部”。



央視新聞報導，該行政令授權將“戰爭部”作為國防部的“次級稱謂”使用（相當於代稱），並把國防部長赫格塞思等人的職銜相應改為“戰爭部長”等對應稱謂。此外，行政令要求赫格塞思採取措施以推動國防部實現永久更名。



當天，多名共和黨議員提出相關更名議案，尚待國會批准。根據美國法律，國會是唯一有權決定美聯邦政府部門設立、廢除及更名的機構。



1789年，獨立不久的美國為管理戰爭相關事務設立“戰爭部”。該機構存續期間，美國從北美洲大陸向全球範圍擴張。



第二次世界大戰結束後，美國為塑造“世界和平維護者”形象，根據《國家安全法》，1947年將“戰爭部”與“海軍部”合併，後更名為“國防部”，以此彰顯美國軍事戰略從“主動戰爭”轉向“全球防禦”。



特朗普開始第二任期後曾多次提議將國防部更名並引發爭議。特朗普8月在白宮橢圓形辦公室表示，“戰爭部”這一名稱聽起來“更有力”“更合適”。他補充說：“‘國防’聽起來太過保守，我們當然要防禦，但必要時也要能進攻。”



如果美國國防部徹底改名，對數百個機構、徽章、電子郵件地址、制服等進行徹底修改預計將耗資10億美元。批評者認為，國防部更名將帶來高昂開支，並會分散五角大樓對安全優先事項的注意力。



白宮強調，此舉並不改變國防部的法定名稱，而是為其賦予歷史性次級稱號，以強化軍事定位。