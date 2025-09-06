多國欲承認巴勒斯坦國遭美以威脅

中評社北京9月6日電／針對法國、英國等多個西方國家計劃在本月召開的聯合國大會上承認巴勒斯坦國，4日以來，美國和以色列接連對這些國家發出威脅。更有報導稱，以總理內塔尼亞胡曾考慮以“吞並被占領的約旦河西岸部分地區”作為報復。



美以持續發出威脅



央視新聞報導，9月5日，以色列副外長莎倫·哈斯克爾稱，關閉法國駐耶路撒冷總領館“已擺在總理內塔尼亞胡的案頭”。她稱此舉是對法國計劃承認巴勒斯坦國的回應。哈斯克爾還警告，如果不關閉總領館，以色列可能沒收法國在以財產。



4日，以色列外交部長薩爾要求法國重新考慮承認巴勒斯坦國的決定，聲稱只要法方堅持損害以方利益，法國總統馬克龍就“不可能”訪問以色列。



同日，美國國務卿魯比奧宣稱，承認巴勒斯坦國將惹出“大麻煩”。



吞並約旦河西岸計劃觸碰“紅線”



與此同時，有報導稱，針對多國計劃承認巴勒斯坦國，以總理內塔尼亞胡原計劃在4日召開的會議中商討應對措施，考慮以“吞並被占領的約旦河西岸部分地區”作為報復。但據《耶路撒冷郵報》報導，在阿聯酋將吞並約旦河西岸的計劃稱為“紅線”後，該議題被移除。



據兩名以色列匿名官員此前透露的消息，內塔尼亞胡上周已就吞並約旦河西岸的計劃進行了初步討論，但安全內閣尚未詳細討論，也未作出決定。消息稱，內塔尼亞胡正在考慮不同規模和程度的吞並方案，從“接管少數定居點”，到“吞並約旦河西岸C區”。

