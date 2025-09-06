中國規劃撞擊一顆小行星

中評社北京9月6日電／據央視新聞：近日召開的第三屆深空探測天都國際會議上，中國探月工程總設計師吳偉仁介紹，我國正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務，驗證小行星防禦方案可行性 。



吳偉仁院士介紹，這項任務擬採用“伴飛+撞擊+伴飛” 的任務模式，發射觀測器和撞擊器。觀測器先期抵達對目標小行星進行抵近觀測，獲取其詳細特性參數，然後撞擊器對小行星實施高速撞擊。撞擊全過程將通過天地聯合方式，採用近距離高速成像等技術，開展小行星軌道、形貌和濺射物變化觀測，準確評估撞擊效果。



具體來說，就是在距地球1000萬公里左右的地方，對迎面來的小天體發射動能撞擊器，交會後爭取能夠產生極大的動能從而改變小天體的軌道。比如，目前計劃能夠改變3到5厘米的軌道，讓小行星至少幾十年到100年之內不能夠再撞擊地球。



據介紹，小行星探測、防禦和資源開發對於全人類具有深遠戰略意義，也是國際社會的廣泛共識。我國將向全球夥伴發出合作倡議，在地面聯合監測、聯合研製與載荷搭載、數據與成果共享等方面開展積極合作。



“如果全球共享數據，共同掌握科學成果，最後我們可能得出來更加精確的結論和科學的認知，對我們整個人類都是有好處的。”吳偉仁說。