快評：加澳軍艦過航台海　蓄意滋擾攪局

中評社快評／加拿大“魁北克”號護衛艦、澳大利亞“布里斯班”號驅逐艦9月6日過航台灣海峽，該支聯合艦隊9月2日上午自菲律賓蘇比克灣美軍基地出發，選擇在“台灣海峽中線”以東航行。解放軍東部戰區組織海空兵力對過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。



中國剛於9月3日舉行盛大閱兵，展現各式新型軍事裝備。加澳軍艦此刻過航台灣海峽，蓄意攪局、滋擾挑釁意味濃厚。解放軍東部戰區新聞發言人施毅6日指出，加方、澳方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險；戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。



外媒報導，加澳軍艦由南往北通過台灣海峽時，中國海軍與海警在相關海域有海空活動，從福建泉州出發的1架武直－10直升機接近澳洲軍艦的航行路徑，高度5000多英呎，位於“台海中線”以西，後續還有1架武直－10直升機，接近“台海中線”。



近年加、澳、英、德、日等國家追隨美國，經常以所謂的“航行自由”和“國際水域”借口派遣軍艦強闖台灣海峽。該等行為居心不良，破壞台海和平穩定。每一次，解放軍都組織海空兵力對過航行動全程跟監警戒，堅決反制一切威脅挑釁。同時，中方也通過軍事外交渠道向強闖台灣海峽的軍艦所屬國家提出嚴正交涉。



加澳軍艦過航台海，是蓄意滋擾攪局，也是在刷存在感，是鬧劇一場。美艦進入台海都必須小心翼翼，其他國家有何資格到中國家門口叫囂？！沒有實力支撐還進行無理挑釁威脅，就如同跳樑小丑，可以休矣。