以色列民眾再次大規模示威要求加沙停火

中評社香港9月7日電／以色列多地6日晚再次爆發大規模集會示威，反對以軍對加沙城展開軍事行動，要求內塔尼亞胡政府與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）盡快達成停火協議，讓所有被扣押人員獲釋並結束戰爭。



在以色列控制的耶路撒冷，遊行隊伍長約4公里，示威者從入城高速公路跋涉行進至以色列總理府附近。新華社記者看到，大批民眾聚集在總理府一帶，主要幹道擠得水洩不通，交通完全癱瘓。



據《以色列時報》估計，總理府周圍聚集數萬名示威者，這是以色列民眾在耶路撒冷舉行的最大規模抗議活動之一。



示威者丹尼對新華社記者表示，以色列持續23個月的“戰爭狀態”已讓普通民眾不堪重負，政府應立即與哈馬斯展開談判，在加沙地帶實現停火。他說，衹有通過政治途徑才能終結暴力循環，繼續拖延只會加劇以色列社會的分裂。



《以色列時報》報導，當晚在特拉維夫，數千人聚集在國防部附近廣場，要求內塔尼亞胡政府盡快達成停火協議，促使仍被扣押在加沙地帶的人員或遺體歸國。部分示威者手持標語，強烈反對政府批准的以軍佔領加沙城計劃。



報導說，一個代表被扣押人員家屬的團體發表聲明，要求內塔尼亞胡對哈馬斯的最新聲明作出回應，立即派出談判代表團。哈馬斯當天早些時候發表聲明，對能夠在第三方斡旋下通過談判實現加沙地帶永久停火、以色列從加沙地帶全面撤軍並無條件允許援助物資進入等目標的“任何想法或提議”持開放態度。



作為斡旋方之一，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德6日同英國新任外交大臣伊薇特·庫珀通電話時強調，應加大地區和國際努力，結束加沙地帶的殘酷戰爭，確保人道主義援助持續、不受阻礙地進入加沙，並推動被扣押人員獲釋。