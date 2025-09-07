我國成功發射遙感四十號03組衛星

中評社香港9月7日電／9月7日0時34分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號03組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



新華社報導，遙感四十號03組衛星主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。



這次任務是長征系列運載火箭的第593次飛行。