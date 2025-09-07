咖啡文旅帶動中國西南鄉村“煥新”

中評社香港9月7日電／初秋的清晨，薄霧尚未散盡，雲南省臨滄市雙江縣雲頂築巢咖啡莊園的千畝咖啡園里，工人們正在修枝打杈、除草鬆土。不遠處的咖啡體驗館里，遊客們沉浸於手衝咖啡的樂趣。



微風送來陣陣醇香，一幅獨特別致的田園畫卷徐徐展開。這正是中國西南地區以咖啡文旅撬動鄉村振興的生動縮影。



近年來，莊園式的“村咖”不僅為鄉村注入了時尚活力，更承載著城鄉融合、鄉村振興的美好期許，吸引著越來越多的人前來探尋這份別樣的愜意。



新華社報導，雲頂築巢咖啡莊園負責人王旭旋介紹，以往只想著能把咖啡種好，如今在“融”上下功夫，推動咖啡種植、加工與旅居深度融合，帶動企業增產、農民增收。2024年，莊園咖啡產值達2500萬元，帶動農戶人均增收3000元。



中國是世界第九大阿拉比卡咖啡（小粒咖啡）產區，中國咖啡98%以上產自雲南。截至2024年底，雲南咖啡種植面積已超過120萬畝，年產量突破14萬噸。



近年來，雲南憑藉得天獨厚的咖啡種植優勢和文旅資源，構建起一條從田間到舌尖、從生產到消費、從產品到文化的全產業鏈價值提升路徑。新消費趨勢下，不少咖啡消費者和遊客喜歡到原產地體驗。



在因普洱茶而享譽海內外的普洱市，咖啡成為又一張靚麗名片。當地依託豐富的咖啡資源和獨特的咖啡文化，積極推進咖啡與旅遊的深度融合，打造了咖啡莊園、咖啡主題街區和咖啡文化集市等多元體驗場景，受到遊客青睞。



在普洱市思茅區南屏鎮，北歸、野鴨塘、小凹子等7個精品咖啡莊園的新建及改造提升已完成，年均吸引遊客達100餘萬人次。2025年春節假期，普洱市共接待遊客325.12萬人次，同比增長13.71%；實現旅遊花費34.37億元，同比增長13.21%。