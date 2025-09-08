雷倩答中評：大閱兵後更要思考和平路徑

雷倩在大華府地區做亞洲地緣戰略格局分析講座 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月7日電（記者 余東暉）正在美國訪問的台灣知名戰略學者雷倩對中評社表示，北京九三大閱兵亮劍的意味很大，但並不是針對台灣。大閱兵讓人思考地緣政治秩序中，競爭對手如何博弈；更要思考：在外國可能軍事干預台海情勢下，有什麼樣的路徑可以避免美中核大國對衝，維護台海和平，包括在短暫衝突之後迅速談判以實現“和平統一”的可能性。



在大華府兩岸時事論壇和榮光會6日下午聯合舉辦的紀念台灣光復80週年座談會上，雷倩做了題為“我命由我不由天--二十一世紀新形勢，亞洲新選擇”的講座。雷倩從歷史的維度和全球的格局，闡釋從海權時代外國強權殖民中國形成的“規則秩序”，到現在中國崛起為亞洲和世界人民帶來新的選擇，中國人命運從“我命由天不由我”到“我命由我不由天”的轉變；探討中國如何突破西方敘事，建構自己的敘事。



在提問部分，中評社記者請雷倩分析北京剛舉行的九三勝利日大閱兵對於台灣本身和大陸解決台灣問題的意涵。她指出，九三大閱兵亮劍的意味是非常大的，因為在地緣政治的格局裡面，外交和軍事是主軸。九三大閱兵讓人們在討論未來的地緣政治秩序的時候，必須思考對手到底是怎麼樣的。