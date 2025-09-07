柯7千萬交保高院恐發回更裁？郭正亮：會出事

中評社台北9月7日電／前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案、政治獻金案羈押近1年，北院5日裁定7000萬交保，且須接受電子監控。柯文哲則透過律師團表示，要再行深思；律師團也表示，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。前“立委”郭正亮表示，如果高院再更裁，又叫台北地院再判，他保證會出事。



根據《中時新聞網》報道，郭正亮5日在《中天辣晚報》節目中表示，從台北地院的新聞稿來看，地院認為，柯文哲及台北市議員應曉薇分別以自己名義提出相當的具保金額，足以對他們形成心理的壓力跟拘束力，邏輯就是這樣。如果是借的，就認為比較不會有拘束力，你借了可以逃跑。 郭正亮接著表示，地院既然讓柯文哲出去，就表示你就好好準備打你的一審官司，結果還說不得與同案被告、證人有任何的接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，這樣他怎麼準備打一審的官司？誰都不能接觸，這是來自台北地院的新聞稿。



主持人問到，接下來檢察官會不會抗告，高院會不會駁回、發回更裁？郭正亮回應認為，因為這個案子4日就審完了，5日才判決，他不相信台北地院沒有回去問上面的意見。如果高院再更裁，又叫台北地院再判，保證會出事。你以為小草還可以忍耐，你自己看著辦。