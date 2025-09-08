中評花絮：九三晚會上的青年力量

第一場“怒吼吧，黃河”（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月8日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行。晚會上，場內歌聲激昂，掌聲如潮；晚會也通過直播廣受好評。中評社記者瞭解到，本場晚會由青年文藝工作者擔當主力，他們來自全國各地，為精彩的演出貢獻了自己對史實的思考和藝術表達的力量。



《正義必勝》突出“劇”的特點，將歷史時空、藝術時空、情感時空交織融合，深情回顧了中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭波瀾壯闊的歷史，突出表現了中國共產黨在抗戰中的中流砥柱作用，唱響了中國人民抗擊侵略的英雄凱歌，彰顯了中華民族自立於世界民族之林的精神風貌。



在約90分鐘的時長裡，《正義必勝》綜合運用音樂、舞蹈、情境戲劇等多種舞台藝術形式及舞台表演、多媒體、沉浸式音效等多種表現手段，以倒計時開篇，將時間回溯，“怒吼吧，黃河”“紅星照耀中國”“不可戰勝的力量”“共同的黎明”“正義永恒”5個篇章，鮮明昭示了正義必勝、和平必勝、人民必勝的永恒真理。



在8聲莊嚴肅穆的鐘聲中，音詩畫《山河銘記》拉開整場晚會的序幕。



第一場“怒吼吧，黃河”中，情境表演《中華民族到了最危險的時候》、情境歌舞《血染的白樺林》、舞蹈《殤》悲壯沉痛，朗誦與合唱《怒吼吧，黃河》慷慨激昂，表現了在中國共產黨號召和領導下，中國人民奮起反抗侵略者的英勇無畏。