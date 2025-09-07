】 【打 印】 
8月中國外匯儲備小幅增至33222億美元
　　中評社香港9月7日電／新華社報導，國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2025年8月末，中國外匯儲備規模為33222億美元，較7月末上升299億美元，升幅為0.91%。

　　“8月，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。”國家外匯管理局相關部門負責人表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

