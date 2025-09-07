【
日本放送協會：首相石破茂已決定辭職
http://www.CRNTT.com
2025-09-07 14:53:57
中評社香港9月7日電／日本放送協會報導，首相石破茂已決定辭職。
香港電台援引報導，在自民黨明日將決定是否舉行臨時總裁選舉之前，石破茂以“不願黨內分裂”為由，決定辭去職務。
