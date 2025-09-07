斷言柯會同意交保！沈政男曝“下一出好戲”

中評社台北9月7日電／民眾黨前黨主席柯文哲獲北院裁定7000萬交保，但認為交保金太高，加上手上可運用資金不足5000萬元，因此表態需再深思，明日上午律見後再決定。對此，精神科醫師沈政男認為，柯文哲明會同意交保，因為大家都等他出來，並認為接下來的好戲是一審判決，但會在2028總統選舉的政黨初選前出來。



根據《中時新聞網》報導，沈政男今天在臉書表示，柯文哲明天會同意交保，因為大家都等他出來，並認為民眾黨不會有兩個太陽的問題，因為“小草”認定的唯一太陽就是柯文哲，黃國昌只是月亮，再來的好戲是一審判決，但一定會在2028“總統”選舉的政黨初選之前出來。



沈政男進一步表示，柯文哲若沒有判到十年以上，就能參選，只是藍白屆時要怎麼合，誰正誰副就是一個問題了；另外，沈說最精彩的是，如果柯一審被判無罪，就是王者歸來，光環無人能擋，藍白陣營就會出現柯文哲與盧秀燕兩個太陽。



柯文哲獲北院裁定7000萬交保，民眾黨今在臉書號召支持者，於明日下午1時在台北地檢署外“一起接柯P回家”，民眾黨表示，歷經一年關押，柯文哲終於獲得交保，卻仍須面對鉅額的保金，與民進黨、綠媒網軍的惡意追殺；民眾黨指出，在最艱難的時刻，感謝各界的持續奔走，感謝每一位陪伴與守護的你，“週一我們一起迎接柯P回家！”