羅智強啟動全台政見會　角逐國民黨主席下架賴

中評社台北9月7日電／國民黨中生代“立委”羅智強日前表態參選國民黨主席選舉，昨天正式獲得中央黨部確認參選資格。羅智強今表示，將啟動全台政見會，面對面向國民黨員同志交流理念，爭取黨主席選舉的勝利，目標為國民黨邁入世代承擔的新時代，打造年輕有活力的“最強戰隊”，在2028年下架賴清德。



根據《中時新聞網》報導，羅智強表示，這麼多年來，他和大家一直都在為守護“中華民國”、保衛台灣民主而戰。他曾為公投徒步環島、夜宿街頭49天，在罷免之戰中，他與國民黨的“立委”同志浴血奮戰，不辱使命，成功守住台北市大安區，也出錢出力，馳援全台，與兄弟姐妹們並肩作戰，擊退賴清德的大罷免。



羅智強指出，賴清德雖然一時受挫，但賴“‘台獨’引戰爭，獨裁想專制”的雙獨大夢並沒有醒，賴清德仍會用無限資源、無限詭計、無限東廠、無限清算、無限網軍，就像《鬼滅之刃》裡的無慘一樣，為自己的雙獨大夢築起一座“無限城”，賴只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付民眾黨前主席柯文哲、對付國民黨台北市黨部黃呂錦茹的方式，對付台灣的所有人。



羅智強說，“誰能瓦解賴清德禍台害台的雙獨無限城？就是你和我，每一個民主制衡的頂樑柱”，要敲碎賴清德的雙獨夢，就必須打造一個強大有活力的“尚青國民黨”。他參選黨主席，就是要號召所有民主保衛戰的“頂樑柱們”，集結起來，決戰賴清德的“無限城”。



羅智強揚言，他當國民黨主席，一定讓賴清德下台，一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，包括：柯文哲、黃呂錦茹、還包括所有被抄家起訴的國民黨黨工幹部，一定讓民主重回正軌。