3百多韓國人在美被抓　李在明要求迅速解決

中評社北京9月7日電／美國執法人員日前突襲韓國現代汽車公司在美國的一座在建工廠並抓捕數百名韓國公民，美國總統特朗普5日對此事表達支持，韓國外交部6日召集緊急會議並商討對策。



韓方“深感遺憾” 或派高官赴美



據韓聯社報導，韓國外交部長官趙顯6日召集緊急會議，與會者包括外交部高級官員和相關駐海外外交官員。



趙顯在會上證實超過300名韓國人被抓，表示韓方對這一事件“深感遺憾”、對被捕韓國人有“重大責任感”。



他說，韓方4日向美國駐韓國大使館臨時代辦表達了對這一事件的遺憾和關切。韓國總統李在明要求全力以赴迅速解決這一事件，韓國外交部可能立即派出高級官員赴美。



特朗普表支持 稱被捕者為“非法外國人”



美國聯邦官員5日說，移民執法人員在前一天針對韓國現代汽車集團在佐治亞州一家工廠及相關承包商的突擊執法行動中，抓捕475名沒有合法身份的人，其中大多數來自韓國。



負責佐治亞州和亞拉巴馬州國土安全調查的特別探員史蒂文·施蘭克當天在一場新聞發布會上說，這475人通過多種途徑進入美國，包括非法入境、免簽入境但沒有工作許可、持有簽證但逾期滯留。這些人屬於非法居留，已被拘留並移交給移民與海關執法局執法與遣返部門處理。

