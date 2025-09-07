美就業數據惡化　分析預測美聯儲9月可能降息

中評社北京9月7日電／美國勞工部5日公布的數據顯示，8月，美國失業率上升至4.3%，創近4年來新高。就業數據惡化強化了市場對美聯儲降息的預期，分析人士預計美聯儲或於9月開啟新一輪降息。



央視新聞報導，美國勞工部數據顯示，8月，美國失業率較上月上升0.1個百分點至4.3%，創近4年來新高；此外，美國自動數據處理公司4日公布的數據顯示，美國8月私營部門就業人數增加5.4萬人，大幅低於市場預期的6.8萬人，也顯著低於7月修正後的10.6萬人。



上述就業數據均表明近期美國勞動力市場趨於疲軟。受此影響，5日紐約股市三大股指全線下跌，美元指數和美國長期國債收益率大幅下跌，市場對美國經濟增長勢頭放緩的擔憂加劇，推動黃金期貨價格大幅上漲。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具5日晚公布的數據顯示，勞動力市場疲軟增強了市場對美聯儲在9月貨幣政策會議上降息至少25個基點的預期，同時不排除降息50個基點的可能性。



美國市場預測平台“卡爾希”網站預測，目前美聯儲9月降息至少25個基點的可能性為99%。



美國銀行認為，8月就業數據將促使美聯儲將關注點從通脹轉向勞動力市場。該行預計，美聯儲將在9月和12月各降息25個基點。若勞動力市場進一步走弱，美聯儲可能在10月會議上也降息，且2026年降息幅度“可能更大”。



美國8月失業率創近4年來新高也引發多名民主黨人士批評。據美國媒體報導，民主黨參議員安迪·金在社交媒體上抨擊稱，失業率上升和就業機會減少是特朗普政府魯莽的關稅政策和混亂的經濟政策帶來的直接結果。弗吉尼亞州民主黨眾議員唐·拜爾也批評稱，美國的通脹水平正在上升，物價和失業率都在上升，這一切都要歸咎於特朗普政府的關稅政策。