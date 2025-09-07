號召小草集結接柯　黃國昌盼明律見說服柯交保

中評社台北9月7日電／民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城案被收押禁見，台北地方法院5日裁定7000萬交保，據傳民眾黨已籌備足夠現金等柯文哲點頭。民眾黨主席黃國昌今天受訪被問及此事，回應都準備好了，等待柯文哲最後的意思做確認，“所以我有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服他、請他出來”。



《中時新聞網》報導，黃國昌說，針對柯文哲保金的部分，該做所有的準備都準備好了，明天一大早律師就會到看守所去律見，等待柯文哲的意思做最後的確認，“明天一接到主席確認的消息，我們在外面就會立刻進行相關交保的工作。



黃國昌提到，過去這幾天的時間，他看到綠營“主席都還沒有出來，就急著挑撥離間、見縫插針，我真的覺得很好笑”，奉勸民進黨不會有用的，民眾黨現在的狀況、未來的發展，等到主席出來了以後終於有機會繼今年1月以後，好好的再跟主席坐下來談，“所以我有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服他、請他出來”。



黃國昌也提到，柯文哲能夠盡快的出來，就可以跟他稍微報告一下，當初兩年條款的時候大家表示善意的意見，相信柯文哲如果在裡面有看報紙，也應該知道會議的結論，“我講得很清楚，兩年條款是柯文哲主席的承諾，那除非基於黨發展的重大目標，柯主席有其他的指示，否則的話，我絕對不會去更動”。