廣東過去一周新增178宗基孔肯雅熱本地個案
http://www.CRNTT.com
2025-09-07 17:18:22
中評社香港9月7日電／廣東省疾病預防控制局表示，全省過去一周新增178宗基孔肯雅熱本地個案，當中沒有重症和死亡個案。
佛山有85宗新增病例、廣州40宗、深圳21宗、珠海5宗；江門、湛江各4宗；清遠、東莞、雲浮各3宗；汕頭、河源、中山、潮州各2宗；韶關、惠州各1宗。
據香港電台報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏表示，全省近期疫情態勢總體平穩。由於輸入風險持續存在，大部分地區處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，防控工作仍然不能鬆勁。
