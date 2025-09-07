特朗普威脅要讓芝加哥見識“戰爭部”的厲害

中評社北京9月7日電／美國總統特朗普6日在社交媒體發文，再度威脅向伊利諾伊州最大城市芝加哥“派兵”，稱要讓芝加哥知道國防部“為什麼被叫作戰爭部”。此前一天，特朗普簽署行政令，決定恢復美國國防部歷史舊稱“戰爭部”。



新華社報導，芝加哥是美國第三大城市。特朗普本月2日表示，將派遣國民警衛隊前往芝加哥打擊犯罪，“我們會去，我沒說什麼時候去，但我們會去”。民主黨籍的芝加哥市市長約翰遜和伊利諾伊州州長普里茨克已多次對此表達反對。



特朗普6日在社交媒體發文，再次把矛頭對准芝加哥：“芝加哥將知道為什麼（國防部）會被叫作戰爭部。”



這番最新表態引發伊利諾伊州和芝加哥市民主黨人批評。州長普里茨克在社交媒體發文說：“美國總統威脅要對一個美國城市動武。這不是玩笑，這不正常。”他表示，伊利諾伊州不會被“嚇唬住”。



芝加哥市長約翰遜譴責特朗普想要“占領”芝加哥的舉動違反憲法，表示芝加哥將捍衛自身民主。伊利諾伊州聯邦參議員塔米·達克沃思作類似表態。



美國有線電視新聞網6日援引白宮官員的話報導，海關與邊境保護局等機構已開始向芝加哥派出人員，特朗普政府保留派出國民警衛隊的權利。



芝加哥市民當天舉行抗議活動，要求“制止法西斯政權”“拒絕部隊入駐”。與此同時，美國首都華盛頓同樣舉行要求“結束占領”的抗議活動。

