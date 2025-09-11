中評專訪：九三閱兵　“台獨”絕望

北京國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤接受採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月11日電（記者 陳思遠）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會9月3日在北京舉行，習近平總書記發表重要講話並檢閱受閱部隊。北京國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤9月4日接受中評社記者採訪，從習近平總書記講話意涵、對台信號、全球挑戰應對，到個別國家質疑動因等方面，全面解讀中國大陸的立場與戰略定力。



習近平總書記在講話中提及解放軍的任務，並強調“堅決維護國家主權統一、領土完整”，鐘厚濤認為可以從“一個意涵、兩個對象、三個層次”進行解讀。



“一個意涵”即維護國家核心利益，這是解放軍的根本任務。“兩個言說對象”分別是國內分裂勢力和外部干涉勢力。對於“台獨”“藏獨”“疆獨”等內部分裂勢力，若其膽敢挑釁紅線，國家將以堅定意志和強大能力予以挫敗。同時，針對以美西方為代表的外部干涉勢力與國內分裂勢力的勾連行為，解放軍也發出了堅決維護國家主權統一和領土完整的明確信號。“三個層次”則是解放軍職責使命的具體分層。首先，最基本的職責是維護國家主權統一和領土完整。其次，是為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。最後，要放眼全球，為世界和平與發展作出更大貢獻。



鐘厚濤指出，習近平總書記在紀念大會上的講話雖未直接提及台灣、未對台灣問題刻意著墨，整體風格看似雲淡風輕，但“於無聲處聽驚雷”——講話中“說什麼”意義重大，“不說什麼”同樣值得深入解讀。結合此次閱兵，可從三方面把握對台傳遞的核心信號：



首先，閱兵集中展示的國防現代化建設成就，向台灣島內及國際社會釋放了清晰且堅定的信號：中國大陸已具備全方位遏制“台獨”分裂活動、抵禦外部勢力干涉的強大能力。一系列先進裝備的亮相，直觀展現了大陸維護國家主權與領土完整的硬實力，為挫敗任何形式的“台獨”圖謀築牢了堅實屏障。



其次，閱兵所展現的先進武器裝備，充分證明中國人民解放軍已形成對台壓倒性優勢，這標誌著大陸對台工作重點正從“反獨優先”向“促統優先”轉變。當前，兩岸統一進程已進入換擋加速的新階段，“一國兩制”台灣方案的設計與實施已提上重要議事日程。此次閱兵的關鍵意義之一，便是向外界明確傳遞“大陸有能力將‘一國兩制’台灣方案從構想變為現實”的信號，讓這一順應歷史潮流的構想具備了堅實的實力支撐，不久的將來落地實現成為必然趨勢。

