快評：柯文哲交保　從跌倒中站起

中評社快評／因涉“京華城案”遭羈押的前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，今天可望以7000萬新台幣交保獲釋。民眾黨7日發出召集令，號召支持者今日下午1時到台北地檢署外“一起接柯P回家”。



民進黨推動的大罷免大失敗之後，外界已猜測柯文哲會獲交保。因為被關押超過一年，期間又因腎結石問題做過手術，柯文哲身體健康變差。獲交保後，柯文哲還須面對司法、為清白而戰。柯應先養好身體，再思復仇。



柯案可說是近年台灣社會最受矚目的一起案件。一年來，外界對檢方濫權羈押、賴當局政治打擊的質疑不斷。過去一年，柯文哲體驗了政治的黑暗，重獲自由後勢必要復仇，為自己討公道，也為民眾黨謀生存發展。



柯文哲獲交保，有關民眾黨將出現“兩個太陽”、對“藍白合”有何影響的疑問隨之而來。民眾黨現任黨主席黃國昌昨強調，他與柯文哲間的互信與默契外界難以想像，“藍白合作”是大趨勢，民眾黨、國民黨兩黨公職人員應注意相關言論，避免擦槍走火，不要讓民進黨見縫插針。



柯案的來龍去脈、是非曲折，外界都看在眼里。很多分析認為去年1月台灣大選時若非“藍白合”最後破裂，也許就沒有柯案的發生。吃一塹，長一智，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。相信柯文哲與民眾黨比誰都更清楚不能犯同樣錯誤。