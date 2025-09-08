以稱約10萬巴勒斯坦平民已離開加沙城

中評社北京9月8日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡7日在內閣會議上稱，隨著以軍擴大行動，已有約10萬名巴勒斯坦平民離開加沙城。



根據以總理府當天早些時候發表的聲明，內塔尼亞胡在會議上說，以軍正在清除加沙地帶巴勒斯坦武裝組織的基礎設施和建築樓體，正在打擊加沙地帶最後的堡壘——加沙城。目前，約有10萬名平民已離開加沙城。



內塔尼亞胡還稱，他深知以色列在外交領域“付出的代價”，但他堅持要消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），令所有被扣押人員獲釋並確保加沙地帶“不再對以色列構成威脅”。



以國防軍7日發表聲明說，以軍當天襲擊了加沙地帶北部加沙城的一座高層建築。以軍稱，哈馬斯武裝人員在這座大樓設置了情報收集設施和觀察哨。



以國防軍發言人埃菲·戴弗林4日稱，以軍已控制加沙城40%的區域，在接下來幾天要擴大並強化軍事行動。以安全內閣8月上旬批准由以軍接管加沙城的計劃，在以國內外引發譴責和反對。



本輪巴以衝突2023年10月爆發後的初期階段，以軍與哈馬斯在加沙城密集交火，當地大部分區域淪為廢墟，許多居民遷出。以軍開始轟炸加沙地帶其他區域後，不少人返回加沙城。加沙地帶大約200萬人口中，約100萬人現居於加沙城。