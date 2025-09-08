啟動儀式現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月8日電／據中國台灣網報導，9月6日上午，“跨越山海·逐夢同行”2025遼台青年文體交流活動正式啟動。包括台灣參訪團、在遼台生代表在內的70餘人參加活動。此次活動通過開展歷史文化、體育文化、工業文明、民俗技藝等研學活動，聚焦遼寧全面振興新突破三年行動，增進台灣青年對遼寧歷史人文、經濟社會發展的深刻認識，促進遼台青年互學互鑒、交流交心，引導其積極參與兩岸融合發展和中國式現代化進程。



遼寧省台辦副主任李新在致辭中表示，兩岸青年同根同源、同文同種，有著天然的親近感和共同的使命感。此次活動正是為遼台青年搭建的一座友誼之橋、心靈之橋。將以此為契機，為兩岸青年持續搭建更多元、更便捷、更深入的交流平台，為台灣青年來遼逐夢發展提供便利條件。希望兩岸青年友好交流、增進互信，為推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻青春力量。



啟動儀式上，在遼台生代表們分享了在遼學習的美好經歷。他們表示在這裡學習有提升、有收穫、有感悟，也感受到遼寧快速發展的勃勃生機。台灣的青年代表們表達了來到遼寧的激動和憧憬。他們紛紛表示希望通過本次活動進一步認識遼寧豐厚歷史和獨特人文，進一步瞭解體育大省的輝煌成就，進一步感受遼寧近年來的發展變化，深化遼台交流，增進兩岸互信，共創中華民族綿長福祉。



啟動儀式結束後，參訪團一行前往沈陽“九·一八”歷史博物館、遼寧省博物館、沈陽故宮及張學良舊居陳列館，全方位、多層次、多角度瞭解遼寧的歷史文化。推動台灣青年厚植家國情懷，激發為實現民族復興貢獻青春力量的責任感、使命感。



隨後，參訪團還將前往大連繼續開展參訪交流活動。