支持巴勒斯坦遊行　英警逮捕890人

9月6日，在倫敦市中心議會廣場舉行的支持巴勒斯坦遊行活動中，一名抗議者被警察帶走。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月8日電／據大公網報導，綜合BBC、《衛報》報導：英國倫敦當地時間6日舉行大規模支持巴勒斯坦的遊行示威，聲援早前被英國當局取締的親巴勒斯坦組織“巴勒斯坦行動”。其間，警方與參與遊行人士發生衝突，據報截至7日，已有接近900人在此次遊行相關的現場行動中被警方逮捕。



當地時間9月6日，大約1500人聚集在倫敦市中心的議會廣場，眾多支持巴勒斯坦的團體呼籲英國政府採取行動，推動結束加沙地帶的衝突，並停止向以色列輸送武器。部分示威者揮舞巴勒斯坦旗幟，高喊口號，並舉起寫有“反對種族滅絕，支持巴勒斯坦行動”的標語。同時，參與者還聲援早前被英國政府取締的支持巴勒斯坦的組織“巴勒斯坦行動”的決定。



警方在活動開始幾分鐘後開始逮捕行動，當警員強行拖曳拒絕自行離開的示威者時，現場出現扭打和激烈爭吵。倫敦警察廳7日透露，警方在行動中共拘捕890人，其中857人涉嫌違反《2000年反恐怖主義法》，另有33人因其他違法行為被捕，其中17人因涉嫌襲警被拘留。



這已是繼8月類似的示威活動後，警方再次採取大規模逮捕行動，當時超過500人被捕，其中許多人的年齡在60歲以上。組織這次集會的“捍衛我們的陪審團”指，警方“暴力襲擊”包括老年人在內的和平示威者。



今年7月，英國政府根據《反恐法》宣布取締“巴勒斯坦行動”組織，規定加入或支持該組織屬刑事犯罪，最高可判處14年監禁。目前，英國法院已允許“巴勒斯坦行動”組織對禁令提出上訴。