美聯儲獨立性面臨嚴峻困境

美聯儲的貨幣政策框架並非一開始已十分完備，而是在貨幣政策理論演進，以及內外形勢變化中不斷更新調整。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月8日電／大公報9月8日發表上海金融與發展實驗室特聘研究員鄧宇評論文章。



特朗普政府不斷向美聯儲施壓減息，顯示出美國政府與美聯儲的博弈加劇，進而表明美聯儲作為中央銀行的“獨立性”面臨困境。美聯儲連續5次維持利率不變，近期主席鮑威爾提出“對減息持開放態度”，表明減息的預期增強，但這種表態是基於現實形勢和經濟數據變量，還是迫於特朗普政府施壓，還有待觀察。



回顧歷史，圍繞中央銀行“獨立性”的眾多討論，正反映政府、市場和公眾對貨幣政策的反思，也對貨幣政策制定者更高的專業履職要求。因此，有關中央銀行“獨立性”的討論，不應局限於政治層面，而是各界需要中央銀行承擔專業功能，保持貨幣政策透明和前瞻性。



貨幣政策具滯後效應



美聯儲的“超然地位”源於美元的國際地位，其貨幣政策對全球經濟和金融市場產生深遠影響。美聯儲雖然具有愈來愈大的影響力，但其局限性也愈發突出。實踐來看，美國多次發生的經濟和金融危機，無不揭示貨幣政策本身的缺陷，特別是美國推行財政赤字貨幣化後，因高度依賴債務經濟模式，即通過美聯儲購買國債和維持流動性，並在高赤字的財政擴張周期實施低利率的貨幣政策，進而助長了債務上限的突破和赤字的難以收斂。鑒於美聯儲在全球經濟和國際金融市場的巨大影響力，任何貨幣政策框架和政策操作都會引發不同程度的市場波動，這也是美聯儲在肩負“最後貸款人”和“最後做市商”兩大角色，以及履行平衡通脹和就業兩大目標時所必須考慮的問題。理論上，貨幣政策具有滯後效應，同時貨幣政策的預期管理也更加重要，在頻繁的政策操作和預期不穩定的情況下，很容易誘發波動風險。如何提高中央銀行的履職能力是美聯儲必須直面的現實問題。

