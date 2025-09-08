美國拘300韓國工人　韓擬派包機接回

美國移民與海關執法局提供的視頻截圖顯示，被捕工人靠在巴士上等待搜查。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月8日電／據大公網報導，美國移民部門執法人員4日突襲韓國現代汽車在佐治亞州的一座在建工廠，逮捕475人，其中逾300人為韓國公民。韓國總統辦公室7日通報說，已與美方就釋放被抓捕的韓方人員協商完畢，在相關行政程序結束後，韓國政府將派出包機前往美國接回被捕的韓國公民。韓國外交部長趙顯將於8日啟程前往華盛頓協商。韓媒稱，美國總統特朗普一直利用關稅施壓韓國，要求韓國增加對美投資，而此次的逮捕行動是對盟友的背叛和沉重打擊。



韓國總統秘書室室長姜勳植7日表示，有關被捕人員釋放的交涉已經完成，但行政手續仍在辦理當中。他同時透露，韓國政府將包機前往美國。據韓媒報導，韓國外交部長趙顯將於8日下午啟程前往美國，並與美國國務卿魯比奧等人會面，最終敲定釋放被捕人員的協議。



此前，美國國土安全調查局4日聯合美國移民與海關執法局（ICE）等多家聯邦機構，對位於佐治亞州的韓國現代汽車─LG新能源合資電池廠展開大規模突擊搜查，共拘捕475名疑似非法居留並工作的移民，其中大多數來自韓國。據媒體報導，被抓捕人員中逾300人是韓國公民。



這是迄今特朗普政府在全國工作場所，採取的最大規模打擊非法移民行動。由於被捕韓國工人眾多，又涉及兩家大型韓國企業在美國投資項目，震驚了韓國政府與商界，韓國總統李在明呼籲採取“一切必要措施”應對事件。



韓國工人手腰腳均被銬上



美國移民與海關執法局6日釋出的視頻顯示，在拘留中心外，聯邦特工下令被捕工人排隊等待搜身。一些被捕工人被命令將雙手抵在一輛巴士上進行搜身，然後被戴上手銬、腳鐐和腰鏈。另有一些工人手腕上被戴上塑膠綁帶。被捕工人被關押在佐治亞州福克斯頓的ICE設施內。