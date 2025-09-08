警惕美國滯脹風險外溢

美國通脹預期及消費者信心指數（圖片來源；大公報） 中評社北京9月8日電／大公報9月6日發表中金公司分析師肖捷文、張文朗評論文章。



美國正步入“高關稅、高利率”的“雙高”時代。8月以來，美國並未達成新的關稅削減協議，反而將對印度進口商品的關稅稅率提高至50%。與此同時，美國政府關稅收入繼續增加，根據財政部長貝森特近期的表述，僅今年關稅帶來的財政收入將超過3000億美元，未來或進一步增加。國會預算辦公室（CBO）最新估算顯示，關稅在未來或能為財政貢獻約4萬億美元收入，顯著高於此前預計的2.8萬億美元。



美國政府關稅收入增加意味著私人部門將承擔更高成本。若關稅由企業承擔，企業利潤將受侵蝕，從而壓制招聘與投資需求；若由居民承擔，則物價上漲，生活成本上升，實際購買力下降，最終削弱消費支出。換言之，關稅對總需求具有收縮效應（因為關稅本質上也是一種稅收），對通脹的影響則取決於成本向消費者轉嫁的程度。



除關稅以外，美國經濟還面臨另一個政策挑戰：收緊的移民政策。過去數年，美國勞動力供給和人口增長在很大程度上依賴移民。2021至2024年，拜登政府的邊境政策較為寬鬆，使美國經歷了前所未有的移民激增。CBO估算，美國人口淨增730萬“其他外國公民”，遠高於疫情前每年約10萬的平均水平。與以往非法移民潮不同，此輪湧入者中，許多人獲得了臨時庇護身份並取得工作許可，有效促進了勞動力供給。但隨著特朗普政府收緊移民政策，移民流入已出現明顯下降。這不僅體現在流入的減少，也表現為流出的增加。



移民放緩將削弱勞動力增長，對經濟擴張形成壓力。勞工部數據顯示，今年以來外國出生的勞動力人口下降，勞動參與率也同步下滑，顯示勞動力供給正收縮。移民人口的下降也會削弱需求，一個渠道是消費增長動能將減弱，另一渠道是住宿需求的下降會使本已承壓的房地產市場雪上加霜。



還有一個因素值得關注，那就是中國“反內捲”政策的潛在外溢影響。過去幾年，美國通脹放緩與中國PPI（工業生產者出廠價格指數）與出口價格增長緩慢也有關，但如果中國PPI回升，叠加關稅，對美國通脹也可能帶來一定推升作用。

