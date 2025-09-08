法國政府面臨倒台危機　傳馬克龍急覓新總理

中評社北京9月8日電／據大公網報導，綜合Politico網站、《衛報》報導：法國國民議會將於當地時間8日對總理貝魯領導的政府進行信任投票。貝魯制定的2026年預算計劃招致各方反對，左翼和極右翼主要反對黨均表示不會支持貝魯，外界普遍預計他將下台。消息人士透露，法國即將發生大規模抗議和罷工，總統馬克龍急於尋找新的總理人選，這將是他兩年內任命的第四位總理。



貝魯7月公布預算計劃，原定於10月14日在國民議會進行審議，主要內容包括削減438億歐元財政支出以減少債務、減少公共假期等。馬克龍領導的執政聯盟議席未過半數，意味著預算計劃很難通過。



多個反對黨呼籲本月10日舉行大規模抗議活動，法國主要工會則計劃18日舉行大罷工。貝魯主動要求進行信任投票，並表示希望議員就財政形勢嚴重性達成共識，給予政府信任。但《衛報》稱，貝魯是在“政治自殺”。



報導指出，馬克龍可以選擇任命兩年內的第四位總理，或者再次解散議會，舉行三年內第三次選舉，但法國無論如何都將迎來嚴重的政治危機。Politico網站援引兩名消息人士稱，馬克龍政府認為10日的抗議活動規模不會太大，他們更擔心18日的大罷工。



馬克龍希望在罷工開始前任命新總理，讓此人去應對工會。“他們急壞了，正在打電話到處打聽（罷工的消息）。”