宇樹申請上市　機器人概念升溫

中評社北京9月8日電／大公報9月8日發表拔萃資本集團分析師鄭雪曦評論文章。



上周港股延續震蕩修復格局，周邊降息預期持續升溫。周五公布的美國非農就業數據顯示，新增就業僅2.2萬人，遠低於預期的7.5萬人，失業率升至4.3%，強化市場對美聯儲9月降息的押注。金價順勢大漲，一度突破3600美元，創歷史新高。機構普遍看好黃金和後續走勢，摩根士丹利將年底目標價上調至3800美元，指出美聯儲降息周期開啟、美元疲軟、央行購金需求以及實物消費回暖等因素共同構成支撐，而市場對美聯儲獨立性的擔憂更凸顯了黃金的避險屬性。港股黃金股全線上揚，板塊周漲超10%。



科技板塊走勢分化，熱點多來自消息催化。阿里巴巴（09988）周一漲超18%，主要受財報溝通中重申3800億資本支出與晶片供給B計劃的提振，周末公司亦發布最新通義千問模型，AI側投入與產品節奏同步推進。



另一方面，機器人題材再度升溫。特斯拉CEO馬斯克強調Optimus人形機器人將是未來企業價值的核心構成之一，宇樹科技宣布將於今年第四季度提交科創板上市申請，引發市場對產業鏈商用進展的遐想，帶動部分醫療器械與高端製造標的跟漲。



儲能板塊同樣震蕩走高，受益於政策與需求雙重驅動。儲能作為新能源體系的關鍵配套環節，間接受益於產業環境改善。同時，產業鏈回饋頭部企業儲能電芯產線接近滿產，部分產品價格回升。AI數據中心和海外新能源專案加快建設，拉動儲能系統需求。龍頭企業中報已顯現邊際改善跡象，行業長期成長邏輯逐步兌現。



資本市場方面，禾賽科技正式啟動全球發售，紫金黃金國際傳最快本月登陸港交所，募資規模或超過30億美元，有望成為今年內全球第二大IPO。