大公社評：補選圓滿成功　再顯制度優勢

中評社北京9月8日電／大公報9月8日發表社評。昨日，2025年選舉委員會界別分組補選成功舉行。儘管受到台風惡劣天氣的影響，但整個投票過程安全、順暢、有序，最終錄得超過97%的投票率，創下歷次選舉之最。如此高的投票率，以及整場補選期間體現出來的公平、務實、理性的競爭格局，無不彰顯全面落實“愛國者治港”之後香港社會的新面貌、新氣象，更說明新選舉制度是一套符合“一國兩制”方針、符合香港實際、符合發展需要的政治制度、民主制度，必須加倍珍惜，長期堅持。



此次選舉雖然是補選，但其意義不亞於正式選舉。觀察整個選舉過程，從報名、競選、投票到點票，乃至社會各界的關注程度，可以看到三個鮮明的特徵。



第一，超高投票率，彰顯民主真諦。回顧過去幾次重要選舉，例如2021年選委會選舉投票率為89.77%，2022年立法會補選為90.7%，都遠高於2019年之前的所有選舉。而此次補選高達97.33%，不僅是新選舉制度落實後之最，亦創下回歸以來歷次重要選舉的最高紀錄。這樣的數字，反映的不僅僅是選民的積極參與程度，更是選民對新選舉制度的高度認同。如果一項制度不受歡迎、不被認可，如果本屆選委會過去4年的工作不獲接受、不獲支持，是不可能有如此結果。更何況昨日是在惡劣天氣之下舉行，許多人是專程搭飛機回來投票，制度民主不民主，選民的行動就是最好的答案。



第二，公平競爭性，體現優質民主。此次補選涉及28個界別選委空缺，當中6個界別需要補選，包括商界（三）、建測規園界、科技創新界、勞工界、港九分區會代表及新界分區會代表。候選人按政黨劃分，工聯會有3人、民建聯和勞聯各有2人、新民黨和自由黨各1人，另共8人屬現任區議員。選舉絕非有些人所稱的沒有競爭，恰恰相反，相較於2019年前的劣質民主相比，選舉在理性、務實且激烈的情況下進行。候選人高素質、具廣泛代表性，而地區分會候選人更具有深厚的地區工作經驗，能更有效反映社情民意。



第三，社會認可度，反映制度信心。過去幾年的實踐說明，新選舉制度使選舉回歸選賢與能、為民做事的初心，減少了泛政治化的無謂紛爭和社會內耗，有利於培育良性競爭、理性建設的選舉文化，增進社會和諧。雖然此次補選屬於界別分組選舉，不同於立法會或區議會選舉的全民參與，但在各自界別的選民參與程度依然十分高。通過選舉政綱、拉票等活動，社會各界對選委會的重要性有了更深的瞭解，對新選舉制度推動香港繁榮穩定的重要意義有了更強的認同。

