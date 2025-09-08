石破茂“體面”辭職　日政壇“一地雞毛”

9月7日，日本首相、自民黨總裁石破茂在日本東京首相官邸出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，日本首相、自民黨總裁石破茂7日突然召開記者會宣布辭職，並表示不再參選自民黨總裁。



分析人士認為，石破茂迫於巨大黨內壓力辭職，以避免黨內分裂進一步擴大化和公開化，給他本人和自民黨留下“體面”。石破茂辭職將引發日本政壇爭鬥加劇，自民黨總裁職位也成為“燙手山芋”，誰能接任自民黨總裁及首相尚難預料。



選舉遭“兩連殺” 壓力不斷增大



近一段時間以來，石破茂一直面臨不小的下台壓力，有關他將辭職的傳聞不斷。



自民黨在7月國會參議院選舉中失利，繼去年10月眾議院選舉後遭遇“兩連殺”，在國會兩院均失去多數地位。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗、原“安倍派”、原“茂木派”和不少年輕議員等黨內力量，要求石破茂為此承擔責任。



鑒於當時日美正進行關稅談判，石破茂以避免“政治空白”為由拒絕辭職。隨著日美關稅談判完成以及美國政府簽署關於兩國貿易協議的行政令，日美間關稅問題得到一定程度解決。在7日的記者會上，石破茂也將日美關稅談判告一段落作為選擇此時辭職的原因。



此前，自民黨幹事長森山裕等自民黨高層以先就參議院選舉失利進行總結為由而沒有辭職。隨著自民黨2日召開“兩院議員總會”完成總結，森山裕等人提出辭職或請石破茂決定其去留，石破茂繼續留任變得更加困難。



2日的“兩院議員總會”決定就是否提前選舉新總裁啟動黨內程序，要求贊同提前選舉的自民黨籍國會議員8日就此提交書面文件。黨內大佬和現存唯一派閥“麻生派”的領導人麻生太朗、法務大臣鈴木馨祐及多名副大臣公開表示支持提前選舉新總裁。他們的表態大大增加了石破茂的下台壓力。

