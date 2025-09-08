關稅風暴下非洲貿易的突圍與新生

中評社北京9月8日電／據新華社報導，美國針對數十個貿易夥伴的所謂“對等關稅”上月生效。其中，多數非洲經濟體面臨15%的關稅，南非輸美商品更面臨高達30%的關稅。



面對關稅帶來的壓力，非洲國家並未完全被動承受，而是展現出適應與調整能力。中非貿易基礎堅實、非洲大陸自由貿易區建設加速推進、與歐洲等傳統夥伴的持續合作，以及印度和海灣國家等新興市場的積極補位，共同構成非洲應對外部挑戰的多元防線。非洲正通過加強區域整合和拓展多元市場等措施維護其在全球貿易中的地位。



多元市場結構緩解外部衝擊



國際觀察人士認為，最新關稅顯著改變了非美貿易合作框架，從基於發展合作的優惠機制轉向所謂的“對等貿易”和懲罰性關稅。儘管如此，關稅對非洲整體影響仍屬可控。



關鍵原因在於，美國在非洲貿易體系中占比近年來持續下降。非洲進出口銀行發布的《非洲貿易報告2025》顯示，2010年至2023年，北美占非洲進口比重從7%降至5%，出口比重更從17%大幅下滑至7%。目前，亞洲、歐洲、非洲內部及中東地區占非洲進出口總額90%以上。國際貿易中心最新數據顯示，2024年非洲對美國貿易額約674億美元，僅占非洲對外貿易總量的5%。



與此同時，中非經濟高度互補，雙邊貿易持續增長，成為非洲貿易結構的重要穩定因素。2024年，中非貿易額達2956億美元，連續四年創歷史新高，中國連續16年保持非洲最大貿易夥伴地位。



此外，中國近期宣布對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，被非洲經濟學家譽為“及時雨”。這一政策不僅切實降低了非洲商品的出口成本，更向非洲傳遞積極信號：中國願與非洲共享發展機遇，攜手抵禦外部風險。



喀麥隆經濟學家恩福米·歐仁·塔韋認為，在美國的貿易政策引發全球混亂的時候，中國上述舉措為非洲帶來重大機遇。非洲推動合作夥伴多元化過程中，應進一步將重點轉向亞洲，尤其是中國。

