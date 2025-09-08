【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
第14頁
第15頁
第16頁
第17頁
第18頁
第19頁
第20頁
第21頁
第22頁
第23頁
第24頁
第25頁
第26頁
第27頁
第28頁
】
美國認知戰的手段、根源及國際危害
http://www.CRNTT.com
2025-09-08 11:12:12
這是《思想殖民——美國認知戰的手段、根源及國際危害》智庫報告。（圖片來源：新華社）
中評社北京9月8日電／據新華社報導，7日，新華社國家高端智庫在2025全球南方媒體智庫高端論壇上發布《思想殖民——美國認知戰的手段、根源及國際危害》智庫報告，以下為報告全文。
目 錄
前 言
第一章 美國思想殖民的歷史現實
1.1美國思想殖民的概念特徵
1.2美國思想殖民的歷史脈絡
1.3美國思想殖民的現實面孔
1.4美國實施思想殖民的基礎條件
1.5美國實施思想殖民的深層動因
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
第14頁
第15頁
第16頁
第17頁
第18頁
第19頁
第20頁
第21頁
第22頁
第23頁
第24頁
第25頁
第26頁
第27頁
第28頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
關稅風暴下非洲貿易的突圍與新生
(2025-09-08 10:57:28)
警惕美國滯脹風險外溢
(2025-09-08 10:54:49)
雷倩答中評：大閱兵後更要思考和平路徑
(2025-09-08 00:26:54)
落實“兩國方案”會議將恢復 美以激進抵抗
(2025-09-07 14:18:11)
特朗普被合成影片誤導 威脅派駐國民警衛隊
(2025-09-07 14:15:36)
派兵洛杉磯違法 特朗普：我们還要去芝加哥
(2025-09-07 12:50:16)
特朗普簽令 允許美國防部使用戰爭部稱號
(2025-09-07 10:02:57)
美國多州出現與外賣相關的沙門氏菌感染病例
(2025-09-06 16:55:29)
美國移民執法部門在佐治亞州抓捕475人
(2025-09-06 16:51:21)
美國8月份失業率創近4年新高
(2025-09-06 16:44:39)