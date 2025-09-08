】 【打 印】 
美國認知戰的手段、根源及國際危害
http://www.CRNTT.com   2025-09-08 11:12:12


這是《思想殖民——美國認知戰的手段、根源及國際危害》智庫報告。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京9月8日電／據新華社報導，7日，新華社國家高端智庫在2025全球南方媒體智庫高端論壇上發布《思想殖民——美國認知戰的手段、根源及國際危害》智庫報告，以下為報告全文。

　　目　錄

  前　言

  第一章　美國思想殖民的歷史現實

  1.1美國思想殖民的概念特徵

  1.2美國思想殖民的歷史脈絡

  1.3美國思想殖民的現實面孔

  1.4美國實施思想殖民的基礎條件

  1.5美國實施思想殖民的深層動因
 


