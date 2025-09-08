七十載同心築夢，天山南北展新顔

這是8月6日拍攝的新疆昆侖山景區一景。眼下正值暑期旅遊旺季，位於新疆和田地區策勒縣的新疆昆侖山景區迎來消暑休閑的遊客，欣賞昆侖山的獨特魅力，感受昆侖文化的深厚內涵。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月8日電／據人民日報報導，改造煥新的喀什古城裡，孩子們的歌聲與歡笑聲隨風飄蕩；博樂市烏圖布拉格鎮巴亞爾布拉格村的衛生室內，老人正享受全民健康體檢的暖心實惠；和田市玉龍喀什鎮的地毯廠裡，年輕姑娘用巧手織就美好生活……這些生動場景，共同勾勒出新疆維吾爾自治區70年發展成就的燦爛圖景。



七十載歲月如歌。從百廢待興到百業興旺，從貧窮落後到日益現代化，從偏遠閉塞到開放前沿，新疆發生了翻天覆地的變化。



黨的十八大以來，習近平總書記高度重視新疆工作，確立新時代黨的治疆方略，賦予新疆在國家全局中的“五大戰略定位”，為建設美麗新疆擘畫藍圖、指引航向。



牢記囑托，感恩奮進。新疆各族幹部群眾完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，努力推動各項事業取得新的發展和進步。



如今，一幅團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業的錦綉畫卷，正在新疆大地徐徐鋪展。



各族群眾團結共進、親如一家



石榴花開，籽籽同心。在新疆廣袤的土地上，各民族交往交流交融日益深入，中華民族共同體意識深入人心，團結共進、親如一家的氛圍處處洋溢。



烏魯木齊市天山區二道橋街道固原巷社區，是一個有14個民族群眾共同生活的大家庭。在這裡，“星光老年合唱團”用歌聲傳遞團結的力量，“積分超市”記錄互助溫暖，國學課堂傳來孩子們清脆的誦讀聲。在這裡，團結是看得見、摸得著的幸福。

