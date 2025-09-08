傳承抗戰共同記憶　見證三湘發展新貌

中評社北京9月8日電／據人民日報報導，走訪抗戰史跡，體悟偉大精神；採訪高新企業，調研發展新質生產力成效；探訪古城苗寨，感受多彩民族風情……前不久，2025年海峽兩岸記者湖南行聯合採訪活動舉行。來自兩岸及香港的40餘名記者和特邀台灣青年自媒體人走進湖南長沙、常德、衡陽、懷化、湘西等地。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。採訪團一行沿著湖南抗戰的英雄足跡深入參訪。



採訪團一行登上長沙北郊的影珠山，這裡曾是長沙會戰的戰場，400多名抗戰烈士長眠於此。山上，綿延近7公里的戰壕遺跡，讓人窺見當年鏖戰的激烈；山下，長沙縣工廠林立、田野豐饒，一派欣欣向榮的發展新貌。



“再選一次，是否還會去參軍抗日？”面對台灣記者的提問，長沙縣97歲高齡的抗戰老兵餘炳純的回答擲地有聲：“保家衛國，義不容辭！”聆聽著餘炳純曲折感人的投筆從戎故事，幾位台灣記者不禁潸然淚下。



南岳忠烈祠內鐫刻的密密麻麻的烈士姓名，常德博物館內一件件控訴日軍細菌戰的鐵證，“血”字造型的芷江受降紀念坊……一件件文物，一處處遺跡，喚起兩岸同胞共同的歷史記憶。



“紀念館藏品中，有不少是來自台灣的一手資料。”在懷化芷江，中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館館長吳建宏說，不少抗日將領的後人將父輩遺留下來的文物資料捐贈給了紀念館，“他們說，這是整個中華民族的共同記憶和共同財富。這種心意讓人感動。”



“看完之後，我不相信會有人不受觸動。我以自己是中國人為榮。”一位台灣記者表示。



在湖南常德桃花源，採訪團一行登高遠眺，瀟湘八景中的“漁村夕照”一覽無餘。共同的文化根脈，激發出同樣的情感共鳴。

